ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 7. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izlyeicilerle buluian Üç Kız Kardeş dizisi, 7. bölümüyle ekranlara gelecek. 7. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 5. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 5 Nisan Salı günü ekranlara gelen 7. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 7. BÖLÜM KONUSU

Somer'in bir anlık duygu patlamasıyla sorduğu soru Türkan'ı şüpheye düşürür. Kocasının bir ilişkisi olduğu ve bu ilişkiden de bir bebek beklediğini düşünen Türkan, bu işin peşine düştüğünde hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Somer'e ulaşamadıkça çılgına dönen Mine, soluğu Rüçhan'ın evinde alır. Onun bu ziyareti bambaşka olaylara gebedir. Kızının yuvasında mutlu olduğunu düşünen Nesrin cephesinde de sular durulmamaktadır. Bir yandan Derya ve Dönüş arasındaki tartışmanın sebebini anlamaya çalışırken bir yandan da Fatih'in hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya gelişi, geçmiş defterlerin açılmasına ve akrabalar arasında dargınlıklara neden olur.

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Nesrin, Türkan'ın Somer'le ayrılığına Rüçhan'la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih'in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin'le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Rüçhan, Türkan'a yaptığı baskıyla Somer'den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine'nin Somer'i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir. Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine'yi Somer'e karşı daha çok doldurur.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

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Derya, Hakan'a olan hayranlığını gizleyemiyor

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

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