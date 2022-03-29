Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR ALL STAR 2022 - Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022'de nefes kesen mücadele devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının kıyasıya mücadelesi sürerken, adada Birleşme Partisi gerçekleştirildi. Yeni bölümün ardından yarışmacılardan Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver ile ilgili bilgiler, Survivor izleyicileri tarafından aratılmaya başlandı. Peki, Survivor Adem Kılıççı'nın nişanslısı Nil Şenver kimdir? Nil Şenver ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2022- 10:00