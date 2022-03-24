SURVIVOR ALL STAR 2022 | Survivor bugün var mı? Survivor Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Son olarak Bora'nın adaya veda etmesinin ardından Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu oynandı. Fragmanda renkli görüntülere sahne olan oyun merakla bekleniyor. Peki, Survivor bugün var mı? Survivor Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Gergin eleme konseyinde adaya veda eden isim Bora oldu. Konseyin ardından yarışmacılar Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlence dolu anlar yaşadı. Peki, Anlat Bakalım Bil Bakalım oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

ANLAT BAKALIM BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım Bil Bakalım oyunu ile eğlenceli anlar fragmana damga vurdu. Bu oyunu kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak. İşte detaylar...

BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

Survivor All Star 2022, 24 Mart Perşembe günü saat 20:00'de TV 8'de yayınlanacak.