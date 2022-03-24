Ünlü oyuncu Ayşe Tolga, adı arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. İnternet kullanıcıları, Ayşe Tolga'nın hayatıyla ilgili bilgileri arama motorlarında sorgulatıyor. Peki, Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Ayşe Tolga'nın kitapları neler? Ayşe Tolga ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Seksenler'de boy gösteren Ayşe Tolga trend oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncuyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratıyor. Peki, oynadığı pek çok diziyle kendine hayran kitlesi edinen Ayşe Tolga kimdir? Kaç yaşında? Oynadığı diziler ve yazdığı kitaplar neler? İşte Ayşe Tolga ile ilgili tüm bilgiler...

AYŞE TOLGA KİMDİR?

Ayşe Tolga, 9 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'a dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunudur. Sahne ve görsel sanatlar, reklam konularında ek eğitim programlarına katıldı. Moda, sağlık, spor, sanat ve kültür konularında yaşam biçimi programlarında yapımcı ve sunuculuk yaptı. "Life-style" alanında moda ve diyet konulu reklam çalışmalarında yaratıcı yönetmen ve oyuncu olarak görev almakta ve çeşitli reklam ajanslarına danışmanlık yapmaktadır. 1994-1996 yılları arasında rol aldığı Şehnaz Tango dizisiyle tanınır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde Nilüfer Hatun'u canlandırmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinde eşi Marsel Eskinazi'den boşanmıştır.

Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra 2004'ten beri beslenme sistemleri ve detox, masaj ve vücut terapileri üzerine eğitimlerle başladığı serüvenine, Bangkok'ta SPA kurulumu ve yöneticiliği, Londra'da klinik aromaterapi, Provence'ta parfümcülük eğitimleriyle ilgi alanlarını zenginleştirmiştir. Cilt ve vücut bakımı konusunda da eğitim alarak uzman estetisyen olan Ayşe Tolga, dergilerde ve internet üzerinden yazılarıyla, AVM söyleşileri, atölye çalışmaları ve TV programlarına konuşmacı olarak katılarak sağlıklı yaşam, şifa metotları ve güzellikle ilgili bilgilerini paylaşmaktadır.

AYŞE TOLGA FİLMOGRAFİSİ

Ev Yapımı - 2020

Seksenler - 2019

Çocuklar Duymasın

Seksenler - 2012-2017

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Efsane - 2002

Beşik Kertmesi - 2002

Çifte Bela - 2001

Ayrılsak da Beraberiz - 2002-2004

Çarli İş Başında - 2000-2001

Ah Bir Zengin Olsam - 1999

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999-2000

Şehnaz Tango - 1994-1996

AYŞE TOLGA KİTAPLARI

Bereket Sende: Yaşamınızın Her Alanında Bereketi Getiren 7 gol - 2021

İyilik Sende: Her Boyutta İyileşmek İsteyenler İçin Ruhsal, Bedensel ve Zihinsel İyilik Reçeteleri - 2021

Titreşimini Yükselt Hayatın Değişsin - 2019

8 Haftada Değişim - 2018

İyilik Sende: Ruhunuzu Isıtacak İyilik Reçeteleri - 2016