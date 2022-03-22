ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş 5. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından izlyeicilerle buluian Üç Kız Kardeş dizisi, 5. bölümüyle ekranlara gelecek. 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 5. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgulamalarını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 5. bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 22 Mart Salı günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜM KONUSU

Türkan, Somer'in boşanma istediğini kabul etmez. Somer beklemediği bu tepki karşısında Türkan'a çok öfkelenir. Türkan ise Somer'in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar verir. Ancak anlar ki onun için bütün yollar kapanmıştır artık…

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Nesrin, Türkan'ın Somer'le ayrılığına Rüçhan'la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür. Sadık ise Fatih'in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin'le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Rüçhan, Türkan'a yaptığı baskıyla Somer'den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine'nin Somer'i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir. Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine'yi Somer'e karşı daha çok doldurur.

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

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Derya, Hakan'a olan hayranlığını gizleyemiyor

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

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