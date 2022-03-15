Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 15 Mart Salı günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 5. bölüm bilgileri...
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BABA 5. BÖLÜM KONUSU
Saruhanlı ailesini köşeye sıkıştıran İlhan'ın hedefinde bu kez Kadir vardır. Büşra, İlhan'dan kaçmaya çalışırken büyük bir sürprizle karşılaşır. Kadircan ve Zeynep evden dışarı adım attıklarında kendilerini büyük bir belanın içinde bulurlar. Servet, hem Kadir hem Kübra ile sınanınca zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Kadir ile Emin bir kez daha karşı karşıya gelir ve evde kıyametler kopar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak
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OYUNCULAR
Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu
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