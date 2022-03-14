Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu hangi film ve dizilerde rol almıştır?

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Buket Dereoğlu gündemden düşmüyor. Peki Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar...

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Buket Dereoğlu, şimdilerde sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşım ve açıklamalarda gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu ile ilgili arama motorlarında araştırmalar yapılıyor.

Peki Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 30 Nisan 1970 İstanbul doğumlu. Aslen İzmirli olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta boşandı. Annesi tiyatro sahibi İdil Yazgan daha sonra ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunu olan Buket Dereoğlu, ilk oyunculuğuna "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatrolarda oynadı.

1989 yılında başlayan ve tam 13 yıl devam eden Bizimkiler dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta oyuncularla birlikte aynı yapımda rol aldı.

İki evlilik yapan Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi. 2 yılın ardından çift boşandı. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. Ünlü oyuncunun ikinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

BUKET DEREOĞLU BOYU VE KİLOSU

Buket Dereoğlu boyu 1.65 cm ve kilosu 53'tür.

BUKET DEREOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet

1993 Cümbüş Sokak - Helga

1995 Çiçek Taksi - Elizabeth

1996 Ağustos Bönceklerini Unutma

1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen

1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu

Cümbüşiye - Helga

2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi

Yasemince 2000

2001 Tuzu Kurular

2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale

2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)

Dayı

En İyi Arkadaşım - Sıfırcı

2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon

2006 Avrupa Yakası

2007 Gemilerde Talim Var

2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi

2008 Görgüsüzler - Saliha

Pulsar - Nermin Bilgiç

2009 Çılgın Kanal - Deniz

Papatyam - Yasemin

2011 Artı 18

Müziklerin Efendisi