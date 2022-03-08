Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, son olarak 84. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Oldukça beğenilen yeni bölümün ardından Kuruluş Osman dizisinin hayranları, bir sonraki bölümle ilgili bilgileri aratıyor. Peki, Kuruluş Osman 85. bölüm ne zaman? Saat kaçta? Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv canlı izle...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, 84. bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya da damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 85. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki, Kuruluş Osman 85. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman yeni bölüm saat kaçta? İşte yanıtı...

KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM FRAGMANI👈

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🔎KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 85. ve yeni bölümü, 9 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Atv ekranlarında olacak.

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📋KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM FRAGMANI👈

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👥KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker.

KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM FRAGMANI👈

KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLE👈