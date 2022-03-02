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Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıyla ünlenen Ozan Orhon'un hayatı merak konusu oldu. Bir televizyon programının konuğu olan Ozan Orhon ile ilgili bilgiler aratılıyor. Peki, Ozan Orhon kimdir? İşte Ozan Orhon ile ilgili tüm bilgileri...

OZAN ORHON KİMDİR?

Ozan Orhon, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıkmıştır.

Müzik dışında sunuculuk da yapmıştır. 1993 yılında "Senkron" adında bir yarışma eğlence programı sunmuştur, 2006 yılında ise "Pazar Keyfi" adındaki magazin programını ve "denemeye değer" isimli programı sunmuştur.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşanmıştır. Lara Yağmur adında bir kızları vardır. 2007 yılından beri Birgül Orhon ile evlidir.

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştır. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başarmıştır.

2016 yılının Haziran ayında 1900 Orkestrası ile birlikte Doksanlı yıllarda öne çıkan duygusal şarkısı Canımsın Canımı yeniden yorumlamıştır. Aynı zamanda ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur.

OZAN ORHON ALBÜMLERİ

Oldu mu Şimdi? (1992)

Sarıl Bana (1993)

Dize Geleceksin (1996)

Perişan (1997)

Zamanı Geldi (31 Mayıs 2000)

Ellerin Olsam (2003)

İntikam (2004)

Maalesef (2007)

Değişim (2011)

Canımsın Canım (ft. 1900 Orkestrası) (2016)

Arı (2022)