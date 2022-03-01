Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 2. bölüm izle - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 2. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Üç Kız Kardeş izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Üç Kız Kardeş 2. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş'in 2. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş'in 2. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Üç Kız Kardeş'in 1 Mart Salı günü ekranlara gelecek 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 2. BÖLÜM KONUSU

Düğününün akabinde gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Türkan adeta yıkılmıştır. Somer'in onu sevmediğini ve karısı olmasını istemediğini öğrendikten sonra o evde kalmak istemeyen Türkan, Rüçhan'ın tepkisiyle karşılaşmıştır. Diğer taraftan Somer baba olacağı haberini alır.

Rüçhan'ın baskılarına sessiz kalan Türkan, Somer'le yakınlaşıyor. Somer, Mine'den uzak kalırken Türkan'ın güzelliğine kapılıyor. Diğer tarafta Dönüş, okulda fenalaşarak bayılıyor ve Derya ile Sadık, Dönüş'ü o halde görünce şoke oluyorlar.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ HİKAYESİ

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

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