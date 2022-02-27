Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.
Gökçe Bahadır Emir Ersoy ile evlendi! Gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı
Son dönemlerin popüler dizisi Kulüp'te sergilediği oyunculukla beğeni toplayan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz cuma günü müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girdi. Davete ikilinin aileleri ve yakın arkadaşları katılırken, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu. İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2022- 10:29
Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.
Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.