Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Baba dizisinin 15 Şubat Salı günü ekranlara gelen ilk bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba bilgileri...

👉BABA 1. BÖLÜM İZLE

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BABA DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba', Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazı hayatının aniden değişimini konu alacak.

👉BABA 1. BÖLÜM İZLE

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BABA 1. BÖLÜM KONUSU

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütavazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı, mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba... Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır.

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

HALUK BİLGİNER (EMİR SARUHANLI)

AYDA AKSEL (FAZİLET SARUHANLI)

TOLGA SARITAŞ (KADİR SARUHANLI)

HAKAN KURTAŞ (İLHAN KARAÇAM)

ÖZGE YAĞIZ (BÜŞRA KALKAN SARUHANLI)

DENİZ HAMZAOĞLU (YAŞAR SARUHANLI)

TANER RUMELİ (SERVET SARUHANLI)

DAMLASU İKİZOĞLU (KÜBRA SARUHANLI)

BERİL POZAM (SEVİL ÖZTÜRK)

CEM USLU (CEYHÜN KÖMÜRCÜ)

YAĞIZ SAYTAĞ (YUSUF EMİN SARUHANLI)

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