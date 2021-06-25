25 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Semih Şentürk ve ailesi tatilde!

Semih Şentürk ve ailesi tatilde!
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

Eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar hanım ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı. Şentürk ailesi, yaz tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Magi Beach'e giden Şentürk'ler, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Eski futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar hanım ve kızlarıyla bu yıl da tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Önceki gün Magi Beach'e giden Şentürk'ler, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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