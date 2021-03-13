Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni
Hem İspanya'nın hem de Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero boşanma kararı aldı. İşte nedeni...
Real Madrid ve İspanya'nın efsanevi kalecisi Iker Casillas, 12 yıllık eşi Sara Carbonero ile boşanıyor.
İspanyol magazin dergisi Lecturas, ayrılacaklarına kesin gözle baktığı çiftin ilişkisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara'yı öpmesiyle ilişki gün yüzüne çıkmıştı.
Haberde 2016 yılından beri evli olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Casillas ve Carbonero çiftinin 7 ve 4 yaşlarında iki oğlu bulunuyor.
Ünlü çift, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde yer almıştı. Casillas idmanda kalp krizi geçirip futboldan emekli olurken Sara da yumurtalık kanseri olmuştu.
Zor zamanlar geçiren çift 5 senedir yaşadıkları Porto'dan geçen sene İspanya'ya taşınmıştı.
Casillas'ın eşine kanser tedavisi sırasında destek olmadığı iddia edilirken, Sara Carbonero'nun verdiği bir röportajda desteği için Casillas'a değil de kız kardeşine teşekkür etmesi dikkat çekmişti.
İspanyol magazin dergisi Lecturas, ayrılacaklarına kesin gözle baktığı çiftin ilişkisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara'yı öpmesiyle ilişki gün yüzüne çıkmıştı.
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