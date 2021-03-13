13 Mart 2021, Cumartesi

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Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

Hem İspanya'nın hem de Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas ile eşi Sara Carbonero boşanma kararı aldı. İşte nedeni...

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

ve İspanya'nın efsanevi kalecisi , 12 yıllık eşi ile boşanıyor.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

İspanyol magazin dergisi Lecturas, ayrılacaklarına kesin gözle baktığı çiftin ilişkisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara'yı öpmesiyle ilişki gün yüzüne çıkmıştı.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

Haberde 2016 yılından beri evli olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Casillas ve Carbonero çiftinin 7 ve 4 yaşlarında iki oğlu bulunuyor.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

Ünlü çift, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemde yer almıştı. Casillas idmanda kalp krizi geçirip futboldan emekli olurken Sara da yumurtalık kanseri olmuştu.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

Zor zamanlar geçiren çift 5 senedir yaşadıkları Porto'dan geçen sene İspanya'ya taşınmıştı.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

Casillas'ın eşine kanser tedavisi sırasında destek olmadığı iddia edilirken, 'nun verdiği bir röportajda desteği için Casillas'a değil de kız kardeşine teşekkür etmesi dikkat çekmişti.

Iker Casillas ve eşi boşanıyor! İşte nedeni

İspanyol magazin dergisi Lecturas, ayrılacaklarına kesin gözle baktığı çiftin ilişkisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra verdiği röportajda Sara'yı öpmesiyle ilişki gün yüzüne çıkmıştı.

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