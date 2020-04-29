Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından oldukça beğenilen Dragon filmi öncesi ve sonrası büyük ilgi gördü. Dragon filmini izleyenler ve izleyecekler arama motorlarında araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, Dragon filminin konusu ne? Dragon filminin oyuncuları kimler? Filmin türü ne?