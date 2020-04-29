29 Nisan 2020, Çarşamba

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Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kimler?

Öfke filminin konusu ne?
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Dün televizyonda yayınlanan filmi oldukça beğeni ve merak topladı. Filmin öncesinde ve sonrasında vatandaşlar araştırma yapıp ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kimler?

2014 yılında vizyona giren filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Yapımda bol aksiyon ve gerilim bulunuyor. Başrollerinde , , gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yönemenliğini Paco Cabezas'ın üstleniyor.

ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?

Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…

ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage – Paul Maguire

Rachel Nichols – Vanessa Maguire

Max Ryan – Kane

Dragon filmi konusu ne? haberin devamı

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