29 Nisan 2020, Çarşamba
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Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kimler?
Dün televizyonda yayınlanan Öfke filmi oldukça beğeni ve merak topladı. Filmin öncesinde ve sonrasında vatandaşlar araştırma yapıp film ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Öfke filminin konusu ne? Öfke filminin oyuncuları kimler?
2014 yılında vizyona giren Öfke filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Yapımda bol aksiyon ve gerilim bulunuyor. Başrollerinde Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın yönemenliğini Paco Cabezas'ın üstleniyor.
ÖFKE FİLMİ KONUSU NE?
Artık suç dünyasından uzaklaşmış eski bir suçlu, kızını Rus mafyasının kaçırması üzerine eski arkadaşlarıyla birlikte adaleti kendi başına sağlamaya karar verir…
ÖFKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage – Paul Maguire
Rachel Nichols – Vanessa Maguire
Max Ryan – Kane
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