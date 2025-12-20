Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Tümosan Konyaspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geliyor. Konyaspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Y. Andzouana, Pedrinho, E. Bardhi, Jo Jin-Ho, Umut Nayir, J. Muleka, M. Bjorlo
Kayserispor: Bilal Bayazit, A. Opoku, S. Denswil, L. Benes, J. Mendes, Y. Bennasser, C. Mane, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Miguel Cardoso, G. Onugkha
KONYASPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor-Kayserispor maçı TSİ 14.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.