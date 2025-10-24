Konyaspor'dan Recep Uçar açıklaması!

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edeceklerini söyledi.

Atiker, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, tribünlerde ve sosyal medyada yükselen istifa ve protesto seslerinin camianın bütünlüğüne zarar verdiğini aktardı.

Beşiktaş maçında kaleci Deniz Ertaş'ın ıslıklanması ile teknik heyet ve futbolculara yönelik bazı paylaşımlara dikkati çeken Atiker, eleştirinin doğal olduğunu fakat saygısızlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar'ın büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Konyaspor'un destek ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Atiker, "Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor'u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.