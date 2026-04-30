UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı İngiliz temsilcisi Crystal Palace 3-1 kazandı ve final kapısını araladı.

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, sahasında Crystal Palace'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.



Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ı konuk etti. Maçın 22. saniyesinde İngiliz ekibi Ismaila Sarr'ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Ukrayna ekibi hızlı başladı ve Oleh Ocheretko'nun golüyle skoru eşitledi. 58. dakikada Daichi Kamada'nın golüyle Crystal Palace yeniden öne geçti. 84. dakikada İngiliz ekibi, Jörgen Strand Larsen'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 3-1'e getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Crystal Palace evine 3-1'lik avantajla döndü.