UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, ilk maçta aldığı 3-1'lik avantajla Lech Poznan'ı ağırlıyor. Güvenlik nedeniyle Polonya'nın Krakow şehrinde oynanacak kritik karşılaşmada Ukrayna temsilcisi, çeyrek final bileti için son adımı atmak istiyor. İlk maçta deplasmanda gösterdiği etkili performansla büyük avantaj yakalayan Shakhtar, saha avantajını kullanarak hata yapmamayı hedefliyor. Öte yandan Niels Frederiksen yönetimindeki Lech Poznan ise mucizevi bir geri dönüşle tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Arda Turan'ın Avrupa kupalarındaki önemli sınavı olan maçın yayın bilgileri ve detayları haberimizde...

Konferans Ligi'nde son 8 takımın belirleneceği kritik haftada Shakhtar Donetsk ve Lech Poznan, Polonya'da karşı karşıya geliyor. İlk maçta Marlon Gomes, Newerton ve Isaque'nin golleriyle 3-1'lik net bir skor alan Shakhtar, turun favorisi olarak sahaya çıkıyor. Ukrayna ekibinde Vinícius Tobias'ın savunmadaki direnci ve orta sahada Pedrinho'nun oyun kurucu rolü, teknik heyetin en büyük güvencesi. Lech Poznan cephesinde ise ilk maçta takımının tek golünü kaydeden kaptan Mikael Ishak ve Joel Pereira'nın performansı geri dönüş umutlarını taze tutuyor. Polonya temsilcisinin maçı uzatmalara taşıması için en az iki farklı galibiyete ihtiyacı varken, Shakhtar'ın oturmuş oyun disiplini bu görevi bir hayli zorlaştırıyor. İşte Shakhtar Donetsk-Lech Poznan maçının detayları...

Shakhtar Donetsk-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşı kapsamındaki Shakhtar Donetsk-Lech Poznan maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 23.00'tte başlayacak.

Shakhtar Donetsk-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Sander van der Eijk'in yöneteceği Henryka Reymana'daki kritik mücadele TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-Lech Poznan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Marlon, Azarovi, Henrique; Ocheretko, Pedrinho, Nazaryna; Isaque, Elias, Newerton

Lech Poznan: Mrozek; Pereira, Monka, Milic, Moutinho; Rodriguez, Kozubal; Bengtsson, Palma; Walemark, Ishak