UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta başlarken Crystal Palace, evinde AZ Alkmaar'ı konuk ediyor. Geride kalan ilk 2 hafata 3'er puan toplayan 2 takımın karşı karşıya geleceği mücadelede İtalyan hakem Daniele Chiffi düdük çalacak. Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayın bilgileri...

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.

Geride kalan ilk 2 haftada 3'er puana sahip olan iki ekip de karşılaşmadan galip ayrılarak ilk 8 için avantaj yakalamayı hedefliyor.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak maç Selhurts Park'ta oynanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak.

CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Lerma, Devenny, Sosa, Sarr, Pino, Mateta.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, de Wit, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Patati, Jensen, Parrott.