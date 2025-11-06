UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Selhurst Park'ta oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek.
Geride kalan ilk 2 haftada 3'er puana sahip olan iki ekip de karşılaşmadan galip ayrılarak ilk 8 için avantaj yakalamayı hedefliyor.
CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak maç Selhurts Park'ta oynanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak.
CRYSTAL PALACE-AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Crystal Palace-AZ Alkmaar maçı tabii spor 4 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Lerma, Devenny, Sosa, Sarr, Pino, Mateta.
AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Kasius, Goes, Penetra, de Wit, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Patati, Jensen, Parrott.