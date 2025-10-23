UEFA Konferans Ligi 2. hafta heyecanında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk ediyor. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde serisini sürdürmeyi ve üst üste ikinci zaferini elde etmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak grupta liderliğe yükselmek istiyor. Samsunspor-Dinamo Kiev maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-Dinamo Kiev maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavayev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Buyalskiy, Voloshyn, Ogundana, Guerrero

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

DINAMO KIEV MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

NTCHAM'DAN KÖTÜ HABER

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyebilecek. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynayamıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu akşam saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başladı.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer alamıyor.

SAMSNSUNSPOR FİKSTÜRÜ

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan Samsunspor fikstürü, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) olarak devam edecek.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü Samsunspor'un Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırladığı maçta İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson görev alıyor. UEFA'nın açıklamasına göre Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadelede Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson oldu.