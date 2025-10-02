UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Jagiellonia Bialystok, ilk hafta maçında Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Polonya takımı Jagiellonia Bialystok, Malta rakibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak. Her iki takımında 3 puanı hedefleyerek iyi bir Avrupa başlangıcı yapmak istediği maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Igor Stojchevski'nin düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Stojchevski'nin yardımcılıklarını Goce Petreski ve Darko Vidinic üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Fatmir Bafto oturacak.