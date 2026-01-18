Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto. KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

