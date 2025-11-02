Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Çekişmeli karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Zecorner Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Dorukhan, Mendes, Mane, Opoku, Onugkha
Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Frimpong, Baldursson, Cem, Cafu, Fall, Yusuf, Gueye
KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.
KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ
TFF, Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa maçı hakeminin Kadir Sağlam olduğunu açıkladı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Erkan Akbulut yapıyor. Maçın 4. hakemliğini ise Hakan Ülker üstlendi.
