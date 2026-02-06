Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 31 yaşındaki sağ bek Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Curaçao asıllı 31 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Joshua Brenet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Joshua Brenet ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.