Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,
"Hoş Geldin Radomir Djalovic
Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
🧣 Hoş Geldin Radomir Djalovic 📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.#KYSR | #BirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/zVJxvs9WWS— Zecorner Kayserispor (@KayserisporFK) October 12, 2025