Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaştığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,

"Hoş Geldin Radomir Djalovic

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.