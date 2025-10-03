CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Maçı Onana tuttu! Fatih Tekke: Maçı Onana tuttu! 22:23
Trabzonspor tribünlerinden Gazze'ye destek! Trabzonspor tribünlerinden Gazze'ye destek! 22:06
İngiliz efsaneden Osimhen'e özür! İngiliz efsaneden Osimhen'e özür! 21:38
"G.Saray'ın başarısı için her şeyi yapacağım "G.Saray'ın başarısı için her şeyi yapacağım 19:40
Fatih Tekke'den maç önü flaş sözler! Fatih Tekke'den maç önü flaş sözler! 19:39
Fırtına rahat kazandı Fırtına rahat kazandı 17:37
Daha Eski
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:34
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi Slot G.Saray'ı unutamıyor! Bir açıklama daha geldi 16:19
Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... Beşiktaş derbiye hazır! Abraham... 14:47
Çok değerli galibiyet Çok değerli galibiyet 14:25
Sancılı geçiş Sancılı geçiş 14:23
F.Bahçe'de Samsun mesaisi başladı! F.Bahçe'de Samsun mesaisi başladı! 14:20
Gisdol: "Büyük takımlar karşısında gol atamazsanız..."
Fatih Tekke'den maç önü flaş sözler!
Aynadaki Yabancı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Aynadaki Yabancı ilk bölüm fragmanı izle!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 3 Ekim 2025