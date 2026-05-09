Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu şoku! Galatasaray maçında yok
Yayın Tarihi: 09.05.2026 21:46
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 69. dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne verilen penaltının ardından kırmızı kart gördü.
Böylelikle genç çalıştırıcı, ligin 34. haftasında oynanacak Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahada görev yapamayacak.