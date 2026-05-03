Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor kozlarını paylaştı.
Kritik maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın golünü 2. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Kocaelispor'un sayısı ise 23. dakikada Dan Agyei'den geldi.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 32 puana, Kocaelispor ise 37 puana yükseldi.
Kasımpaşa ligin 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.