Kasımpaşa - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Kasımpaşa, kendi sahasında güçlü rakibi Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. Kasımpaşa için bu maç, ligde kalma yolunda büyük önem taşıyor. 31 puanla orta sıralarda yer alan İstanbul ekibi, kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Öte yandan “Körfez temsilcisi” Kocaelispor, 36 puanla daha avantajlı konumda bulunurken deplasmanda sürprize izin vermek istemiyor. “Kasımpaşa maçı saat kaçta?”, “Kocaelispor maçı hangi kanalda?” ve “muhtemel 11’ler” gibi detaylar maç öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kritik 90 dakika, Süper Lig’in resmi yayın platformu üzerinden canlı yayınlanacak.