Dursun Özbek'ten futbolculara büyük jest! Liverpool maçı sonrası kesenin ağzını açtı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool galibiyet sonrası kesenin ağzını açtı. Daha önce Liverpool'un elenmesi halinde 3 milyon Euro prim açıklayan Dursun Özbek, gelen galibiyetin ardından soyunma odasına giderek bu rakamı yükseltti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.
Mücadelenin ilk 5 dakikasında Liverpool'un yüksek baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine net pozisyon vermese de topu kullanmakta ve çıkarmakta zorlandı. Baskıyı çabuk atlatan Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan taraf olan "Cimbom" girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. İngiliz temsilcisine de gol izni vermeyen Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
DURSUN ÖZBEK'TEN BÜYÜK JEST!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından başkan Dursun Özbek'ten futbolcuları sevince boğacak büyük bir jest geldi.
Takvim'in haberine göre, daha önce çeyrek finale yükselme primini 3 milyon euro olarak açıklayan Özbek'in alınan galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek bu rakamı yükselttiği öğrenildi.
Oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk'u zaferden dolayı tebrik eden Özbek'in soyunma odasında galibiyetten dolayı kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve rakamı 5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.
ÖZBEK'E TEZAHÜRAT YAPILDI
Bu gelişme sonrası Galatasaraylı futbolcuların Özbek'e tezahüratlarda bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca oyuncuların büyük bir coşku yaşadığı da gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılılar 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında tur atlayıp çeyrek finale yükselmesi halinde rekor bir primin sahibi olacak.