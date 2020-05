Anıl Koç: Futbolcular olarak içimizde korku var

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Anıl Koç, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan maçlarla ilgili "Futbolun başlaması için virüsün bitmesi lazım. Futbolcular olarak içimizde bir korku var. Herkes endişeli" dedi.

Lacivert-beyazlı takımın ara transfer döneminde TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan kadrosuna dahil ettiği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni tip corona virüsü CKovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler için başlatılma kararı alınmasını değerlendiren Anıl Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Risklerin sıfıra inmesi lazım ki ona göre başlayalım. Bazı takımlarda corona virüsü vakaları olduğunu görüyoruz. Hiçbir takımda vaka olmaması lazım ama bunu da bilemiyorsunuz. Bu virüsü her yerde kapabilirsiniz. Futbolun başlaması için virüsün bitmesi lazım. Yoksa biz futbolcular olarak risk altında yaşayacağız. Bizim de ailelerimiz var. Deplasmanlara gidip geleceğiz. Havalimanlarını kullanacağız. Bizim için çok zor olabilir. Futbolcular olarak içimizde bir korku var. Herkes endişeli. Ligler başlarsa belirli kuralların olması gerektiğini düşünüyorum. Maçların tek bir şehirde oynanmasını da daha mantıklı buluyorum."

Takım halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenman yaptıklarını belirten Anıl, "Futbolun özünde olmayan bir durum var. Antrenmanda çekindiğimiz anlar oluyor. Oyuncular olarak garibimize gidiyor. Futbol temas oyunu ama temassız antrenman yapıyoruz. Maçta bir pozisyonda belki rakip oyuncuyu durdurmak için elini koyarsın, topa müdahale edersin. Belki o anda corona virüsü aklına gelecek. Elini ve ayağını çekeceksin." diye konuştu.

Liverpool'un teklifini kabul etmedi

Belçika'da doğan ve bu ülkede futbolculuk kariyerine başlayan Anıl Koç, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool ile yaşadığı transfer sürecini anlattı.

Anderlecht'in altyapısında 6 yaşında futbola başladığını aktaran 25 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"Anderlecht'te yaklaşık 10 sene oynadım. 16 yaşına geldiğimde beni Paris Saint-Germain, Liverpool ve Borussia Dortmund'un arasında yer aldığı takımlar istiyordu. Ailemle oturduk ve Liverpool'u seçtik. Liverpool'a gittim. Melwood Antrenman Tesisleri'ni gezdim. Her şeyi gördüm ve beğendim. 19 yaş grubuyla oynayacaktım. A takıma çıkabilecek bir profildim. Beş senelik sözleşme imzalayacaktım. Her konuda anlaştık. Eşyalarımı toplamak için Belçika'ya geri döndüm. O arada Standard Liege aradı. Eğer imza atarsam hemen A takıma çıkacağımı söylediler. Bana çok iyi bir proje sundular. Şartlar maddi ve sportif anlamda hemen hemen aynıydı. Standard Liege'i seçtik. İlk başta çok iyi geçti. Daha sonra hoca değişikliği oldu. Problem yaşadım. Hoca beni istemedi. Başka takımlara kiralık gittim. Liverpool'u kabul etmediğim için bazen pişmanlık oluyor tabii. Belki her şey daha farklı olabilirdi."

Belçika'da Anderlecht, Standard Liege, St. Truidense V.V, İngiltere'de Charlton Athletic ve Hollanda'da Eindhoven takımlarında oynayan Anıl Koç, 2016'da Fraport TAV Antalyaspor'a transfer oldu. Kırmızı-beyazlı takıma büyük beklentilerle imza attığını dile getiren Anıl, o dönemki teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kendisine forma şansı vermediğini kaydetti.

"Galatasaray ve Trabzonspor'dan teklif aldım"

Anıl Koç, 2014'te Galatasaray ve Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yaptığını ancak bu 2 kulübün Standard Liege ile anlaşamadığını aktardı.

O dönemde Türkiye'de forma giymeyi çok istediğini fakat bunun gerçekleşmediğini ifade eden Anıl, "Galatasaray ve Trabzonspor'dan 2014'te teklif aldım. İstanbul'da görüşmeler yaptım. Ancak kulüpler, Standard Liege ile anlaşamadı. Ben de transfer olamadım. 2018'de ise Altınordu'ya gelerek kariyerimin en doğru kararını verdim. 1,5 sezon oynadım. Bir çıkış yakaladım. Sezon başında da beni birçok Süper Lig takımı istedi ancak Altınordu ile anlaşamadılar. Devre arasında sözleşmemde yer alan 500 bin lira serbest kalma bedeli karşılığında Kasımpaşa'ya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kasımpaşa'da kalıcı olmayı hedefliyorum"

Anıl Koç, Kasımpaşa'da kalıcı olmak istediğini söyledi.

Güçlü bir takıma sahip olduklarını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "İyi ama yeni bir takımız. İyi bir ivme yakalarken corona virüsü salgını çıktı. Belki corona virüsü olmasaydı şu an sıralamada daha yukarılarda olabilirdik. Bu takımın düşme ihtimali yok. Kasımpaşa'da başarılı ve kalıcı olmayı hedefliyorum. Takımda çok büyük futbolcular var. Mesela Ricardo Quaresma. Onu örnek alıyorum. Ondan ne kapabilirsem kardır. İletişimimiz çok iyi. Kolay bir insan. Size yardım eder. Onunla antrenmana çıkmak ve bazı şeyleri ondan öğrenmek çok büyük bir onur ve gurur." şeklinde görüş belirtti.

DİĞER