08 Mayıs 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'in gözden çıkardığı Şener Özbayraklı'ya Kasımpaşa talip oldu!

Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Talip var...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

yaz döneminde, bonservis bedeli ödemeden 'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda sadece 10 maça çıkabilen deneyimli sağ bek ile yollar ayrılıyor. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncuya 'nın talip olduğu belirtildi.

'e verilen corona virüsü arasını fırsat bilen , yeni sezon için iddialı bir takım kurma adına çalışmalarını sürdürüyor.

Sezonun sonunda birçok isimle yollarının ayıracak olan sarı-kırmızılı kulüpte, yolcu listesinde yer alanlardan biri de . Yaz döneminde Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve ezeli rakip Galatasaray'a imza atan milli sağ bek, beklentileri karşılayamadı.

Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un kadroda düşünmediği Şener'e Süper Lig ekiplerinden talip oldu. Brezilyalı Mariano'dan formayı alamayan, şans bulduğu maçlarda ise vasatı aşamayan 30 yaşındaki ismin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Daha önce 3 büyüklerden ayrılan birçok futbolcu, ekibi olmasının da etkisiyle Kasımpaşa'yı tercih etmişti.

Şener'in de aynı yolu izleyip izlemeyeceği ise merak ediliyor.

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