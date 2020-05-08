Fatih Terim'in gözden çıkardığı Şener Özbayraklı'ya Kasımpaşa talip oldu!
Galatasaray yaz transfer döneminde, bonservis bedeli ödemeden Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda sadece 10 maça çıkabilen deneyimli sağ bek ile yollar ayrılıyor. Öte yandan 30 yaşındaki oyuncuya Kasımpaşa'nın talip olduğu belirtildi.
Süper Lig'e verilen corona virüsü arasını fırsat bilen Galatasaray, yeni sezon için iddialı bir takım kurma adına çalışmalarını sürdürüyor.
Sezonun sonunda birçok isimle yollarının ayıracak olan sarı-kırmızılı kulüpte, yolcu listesinde yer alanlardan biri de Şener Özbayraklı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren ve ezeli rakip Galatasaray'a imza atan milli sağ bek, beklentileri karşılayamadı.
Takvim'de yer alan habere göre, Cimbom'un kadroda düşünmediği Şener'e Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa talip oldu. Brezilyalı Mariano'dan formayı alamayan, şans bulduğu maçlarda ise vasatı aşamayan 30 yaşındaki ismin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Daha önce 3 büyüklerden ayrılan birçok futbolcu, İstanbul ekibi olmasının da etkisiyle Kasımpaşa'yı tercih etmişti.
Şener'in de aynı yolu izleyip izlemeyeceği ise merak ediliyor.
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