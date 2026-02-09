Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle...

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı izle aramaları, karşılaşma öncesinde zirve yaptı. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak kritik mücadelede Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maç saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler hakkında detaylı bilgi arıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin sahaya çıkıp çıkmayacağı ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararına bağlı olacak. İşte FB Gençlerbirliği maçı detayları...

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ AÇIKLANDI:



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, Kante, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.



Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Oğulcan, Metehan, Tongya, Göktan, Koita.

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Fenerbahçe'nin maç günü paylaşımı

Gençlerbirliği maç günü paylaşımı

FENERBAHÇE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek formda görüntüsünü sürdürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Gençlerbirliği, ligde son maçında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek haftaya 22 puanla giriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Ancak başkent temsilcisi, deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi ve dış sahada yalnızca 5 puan toplayabildi. Gençlerbirliği'nin deplasmandaki tek galibiyeti, 9. haftada Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla geldi.

96. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 96. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, 31 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği ise 16 kez sahadan galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.