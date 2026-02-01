Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çekişmeli müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çekişmeli karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Koita, Oğulcan, Göktan, Niang.

Gaziantep FK: Zafer, Mujakic, Camara, Tayyip Talha, Melih, Gassama, Rodrigues, Sorescu, Nazım, Maxim, Bayo.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşması saat 17.00'de başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EDİLEBİLECEK Mİ?

Maçın canlı skor takibi, önemli anları ve tüm detayları ASPOR.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.