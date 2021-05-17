17 Mayıs 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Gaziantep FK'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi!

Gaziantep FK'da 10 ayrılık! Sözleşmeleri sona erdi
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Giriş Tarihi: 17.05.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Gaziantep ekibinde , Kevın Mirallas, , , , , , , ve 'nın sözleşmeleri bitti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 2020-2021 sezonun sona ermesiyle beraber 'nde aralarında , , ve 'ın bulunduğu 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Bu sezon, Süper Lig'de ikinci kez mücadele eden Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle tamamladı. Sezona Rumen teknik adam Marius Sumudica ile başlayan kırmızı-siyahlılar, ligi Portekizli Ricardo Sa Pinto yönetiminde 58 puanda tamamladı. Sezonun sona ermesiyle beraber kırmızı-siyahlı ekipte yaprak dökümü de başladı.

10 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Gaziantep ekibinde 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından Muhammet Demir, Kevın Mirallas, , , , Papy Djilobodji, Güray Vural, , ve 'nın sözleşmeleri de sona erdi. Sözleşmeleri sona eren futbolcular arasında yer alan, bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 6 asistle yıldızlaşan Muhammet Demir ile yola devam etmek isteyen Kırmızı-siyahlılar, bu futbolcu için kulübü Başakşehir ile görüşme yapacak. Gaziantep ekibi, sözleşmesi biten Mirza Cihan, Kevın Mirallas, Papy Djılobodji ve Güray Vural'a da yeni sözleşme önerecek.

, yeni sezon kadro çalışmalarına ise yeni başkan ve yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından hız verecek.

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