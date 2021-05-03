03 Mayıs 2021, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK - Sivasspor | CANLI

Gaziantep FK - Sivasspor | CANLI
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'in 39. haftasında ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Sivasspor  maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 39. haftasında ile Sivasspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.



GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, , Ertuğrul, Tosca, , , Rashid, , Kenan, Muhammet

Sivasspor: Ali, , , Caner, , Claudemir, Hakan, , Erdoğan, Gradel, Kayode



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