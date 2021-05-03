Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK ile Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....



GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.





GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Ertuğrul, Tosca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet

Sivasspor: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode









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