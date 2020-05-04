04 Mayıs 2020, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep karantinaya

Gaziantep karantinaya
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Gaziantepspor'da yurt dışına giden isimler hafta içinde geliyor. Kırmızı-siyahlılarda Maxim, Kana-Bıyık, Diarra, Günay Güvenç ve teknik direktör Marius Sumudica ile ekibi yurt dışına gitmişti.

Gaziantepspor'da yurt dışına giden isimler hafta içinde geliyor. Kırmızı-siyahlılarda Maxim, Kana-Bıyık, Diarra, Günay Güvenç ve teknik direktör Marius Sumudica ile ekibi yurt dışına gitmişti. Tüm isimlerin 14 gün yurtlarda karantinada kalacağı belirtildi. Herkes ülkesine giderken kaleci Günay'ın ailesi Almanya'da olduğu için bu ülkeye gitmişti.
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