10 Mart 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep iddialı

G.Antep iddialı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Trabzon’la 1-1 berabere kalan G.Antep FK, gözünü Alanya deplasmanına çevirdi.

Trabzon'la 1-1 berabere kalan G.Antep FK, gözünü Alanya deplasmanına çevirdi. Başkan Mehmet Büyükekşi, kalan 9 maçta en iyi sonucu almak istediklerini vurgulayıp, "Dokuz final maçımız kaldı, ligde hedefimiz ilk 10" değerlendirmesinde bulundu
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