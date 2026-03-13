Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-1'lik skorla konuk takım oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 59 ile 76. dakikada Mohamed Bayo, 65. dakikada Kacper Kozlowski ve 83. dakikada Drissa Camaara kaydetti.

Akdeniz ekibinin tek golüyse 90+4. dakikada Ramzi Safuri'den geldi.

3 İSİM FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Gaziantep FK'da sarı kart gören Arda Kızıldağ, Christopher Lungoyi ve Nazım Sangare, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştüler.

Bu sonuçla 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 33'e yükseltirken, Hesap.com Antalyaspor 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Maxim'in attığı gol, hakem Gürcan Hasova'nın VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

38. dakikada Perez'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian, ayağıyla topu kurtardı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı sol çaprazda önünde bulan Lungoyi'nin şutunda kaleci Julian, aynı kurtarışla bir kez daha gole engel oldu.

45+1. dakikada Bayo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Julian gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.