Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan, Cuma akşamı Antalya'da başladı. Form düşüklüğü yaşayan iki takım, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşıyor. Haftanın perdesini açan bu kritik mücadelede, her iki ekip de kötü gidişata "dur" demek için sahaya çıktı. Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor, son dört resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Akrepler, ligdeki son üç maçında da puan kayıpları yaşayarak taraftarını üzdü. Antalya ekibi, kendi sahasında kazanarak moral depolamak istiyor. Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu önemli mücadele 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanıyor. Karşılaşmanın saat 20:00'de başladı.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, naklen ve sadece beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

İLK 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Hüseyin, Veysel, Bünyamin, Ceesay, Soner, Saric, Storm, Ballet, van de Streek.



Gaziantep FK: Burak, Nazım, Arda, Abena, Perez, Ogün, Maxim, Gassama, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

