10 Mart 2020, Salı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK iç saha performansıyla sevindiriyor

Gaziantep'in iç saha performansı sevindiriyor
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 10.03.2020

ekiplerinden , iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor. Geride kalan 25 haftada 32 puana ulaşarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlılar, evindeki maçlarda taraftar desteğiyle güçleniyor. Bu sezon evindeki 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan ekibi, son haftalardaki iç saha performansıyla yükselen bir grafik yakaladı.

İkinci yarının ilk maçı olan karşılaşmasında 2-0 mağlup olan FK, daha sonra çıktığı 3 iç saha maçında ise mağlup olmadı.

Ligin 20. haftasında, o zaman lider olan Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, daha sonra 'u 2-0 yenip son olarak da ile 1-1 berabere kaldı.

İÇ SAHADA GOL YAĞMURU

, bu sezon 36 kez rakip fileleri havalandırırken, atılan gollerin 23'ünü evinde kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 16'sı kendi sahasında olmak üzere kalesinde ise 40 gol gördü. Gaziantep FK, bu hafta (26. hafta) Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak, ardından da iç sahada MKE Ankaragücü'nü misafir edecek.

Gaziantep iddialı

"MUHTEŞEM BİR BİRLİKTELİK"

Kulüp Başkanı açıklamada, Gaziantep halkının uzun yıllardan beri futbol sevdalısı olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in tarihten bu yana rakipler açısından "zorlu deplasman" olarak bilindiğini aktaran Büyükekşi, "Bir dönem çeşitli nedenlerle maçlara çok fazla ilgi olmuyordu. Ama artık halkımız maçlarımıza ilgi gösteriyor ve özellikle 'in ikinci yarısından bu yana muhteşem bir taraftar desteği görüyoruz." dedi.

Kent olarak misafirperverlik konusunda tanınır bir yapılarının olduğunu anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu anlamda taraftarımız önemli bir misyon üstleniyor. Çünkü tribünleri dolduran taraftarlarımız en ufak olaylara karışmadan Gaziantep'e ve Gazianteplilere yakışır şekilde duruş gösteriyorlar, herhangi bir olumsuzluğa karışmadan takımımıza destek oluyorlar. Taraftarımızın coşkusu takımımıza da yansıyor ve muhteşem bir birliktelik oluyor. Bir takımın en büyük gücü taraftarıdır. Her şartta yanımızda olan tüm cefakar taraftarlarımıza şükranlarımı sunarım. İnşallah onları her geçen gün daha da mutlu etmenin gururunu yaşayacağız."

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