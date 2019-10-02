02 Ekim 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

TFF'den Gaziantep FK ismine onay

TFF'den Gaziantep FK ismine onay
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından isim değişikliğine giden 'in yeni ismine 'ndan da onay geldi. 'nin onayının ardından kırmızı-siyahlıların ismi resmi olarak olarak değişti.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yeni başkan imzasıyla yapılan açıklamada, "15 Haziran 2017 tarihinde Gazişehir olarak çıktığımız yolda, takımımızın adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişmiştir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz, şu an 'de dikkat çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi 1 Ekim 2019 tarihinde tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Dördüncü kez isim değişikliği gerçekleşti

1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kurulan Gaziantep ekibi, sırasıyla ile isimlerini kullandıktan sonra 'nin onayı ile artık Gaziantep FK ismi ile yoluna devam edecek.


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