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Sumudica’dan camiaya uyarı
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'dan Gaziantep camiasına mesaj...
Ligde ilk 5 haftada aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, camiaya önemli mesajlar verdi. Sumudica, "İlk geldiğim gün verdiğim söz devam ediyor. Oynanan 5 karşılaşma sonrasında beklenti artmış olabilir ama yüksek beklentilere rağmen takımı dengede tutmak istiyorum" diye konuştu.
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