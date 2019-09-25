25 Eylül 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Sumudica’dan camiaya uyarı

Sumudica’dan camiaya uyarı
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Teknik Direktörü 'dan camiasına mesaj...

Ligde ilk 5 haftada aldığı sonuçlarla adından söz ettiren 'te , camiaya önemli mesajlar verdi. Sumudica, "İlk geldiğim gün verdiğim söz devam ediyor. Oynanan 5 karşılaşma sonrasında beklenti artmış olabilir ama yüksek beklentilere rağmen takımı dengede tutmak istiyorum" diye konuştu.
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