Trabzonspor, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.