Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından takip ettiği Alexander Sörloth ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Norveçli yıldızın kulübü Atletico Madrid'den futbolcu hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.
İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın transferini açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, gözünü forvet transferine çevirdi.
Adı Robert Lewandowski, Christopher Nkunku ve Romelu Lukaku gibi birçok isimle anılan sarı-lacivertlilerde listenin en üst sırasında Alexander Sörloth yer alıyor.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıllarda da istediği Norveçli golcüyü ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.
Sarı-lacivertlilerin deneyimli forvetle anlaştığı iddia edilirken, İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
AYRILIĞA İZİN ÇIKMADI
El Gol Digital'de yer alan habere göre; Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un kış transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyecek.
İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sörloth'un belirgin ilerleme kaydettiğini düşündüğü ve Julian Alvarez ve Antoine Griezmann ile hücumun performansını yükselttiğine inandığı belirtildi.
Haberde Atletico Madrid'in sadece 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde transferi değerlendirmeye alacağı aktarıldı.
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 25 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.