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GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Marius Sumudica: Beşiktaş maçından daha zor oldu

Beşiktaş maçından daha zor oldu
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 Giriş Tarihi: 22.09.2019

’in 5. haftasında Gazişehir Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü , Rizespor’un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için maçından daha zor olduğunu dile getirdi.

Gazişehir Teknik Direktörü , maçının karşılaşmasından zor geçtiğini söyledi.

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiç bir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.
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