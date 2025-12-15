Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifa kararı aldığını açıkladı.

Gaziantep FK'nin resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"TEŞEKKÜRLERİMİZLE | BURAK YILMAZ

Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."