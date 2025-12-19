Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yeniden anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüze, imza attığı günden bu yana kulübümüzde büyük bir özveriyle çalışan ve takımımızın başında oldukça başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır.

Sayın Burak Yılmaz ve ekibine, bir kez daha hoş geldin diyor; armamız altında süre gelen başarılarının devamını diliyoruz!"