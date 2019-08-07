07 Ağustos 2019, Çarşamba

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gazişehir Gaziantep'in maçında olay! Yarıda kaldı...

Gazişehirin maçında olay! İkinci yarıya çıkmadılar
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

ekiplerinden ile Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.

Sezon hazırlıkları kapsamında 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'nde bulunan , 'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.

Tartışmaların yaşandığı esnada ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.



Saha içerisinde devam eden tartışma orta hakem tarafından ilk yarının sonlandırılması ile bir nebze dindi.

İkinci yarıda Gaziantep temsilcisinin sahada yer almasına karşın rakip takım sahaya çıkmayınca hakem maçı bitirdi.

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